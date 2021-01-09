Survivor İsmail Balaban nereli, kimdir? Survivor Ünlüler yarışmacısı İsmail Balaban'ın boyu, kilosu, yaşı kaç? İşte biyografisi...

Survivor 2021 sezonu başladı. Birbirinden güçlü isimlerin mücadele edeceği yarışma bu yıl hem ünlü isimleri hem de gönüllü isimleri ekrana getirecek. Survivor 2021 Ünlüler takımında ter dökecek isimlerden biri de İsmail Balaban. İzleyiciler ise İsmail Balaban hakkında arayışa geçti. Peki İsmail Balaban kimdir, kaç yaşında? Survivor yarışmacısı İsmail Balaban nereli, boyu ve kilosu kaç?

SURVİVOR İSMAİL BALABAN KİMDİR?

1.80 m boyunda 33 yaşında olan İsmail Balaban 1987'de Antalya'da dünyaya geldi. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir. Türk Pehlivan olan İsmail Balaban 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin 1.si ilan edildi.

Güreş kariyeri



2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü

2013 Kırkpınar başpehlivanlığı

2014 Kurtdereli başpehlivanlığı

2014 Kırkpınar ikinciliği

2015 Kurtdereli ikincliği

2016 Kurtdereli üçüncülüğü

2017 Kırkpınar başpehlivanlığı

2018 Kurtdereli başpehlivanlığı

2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği

Kırkpınar



2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.

2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

Kurtdereli



2014 yılında, Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde aldığı başpehlivanlıktan sonra, 2015'te ikincilik, 2016'da üçüncülük ve ve 2018 yılında yeniden Kurtdereli başpehlivanı unvanını almıştır.

Elmalı Yeşilyayla



Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri'nde 2019 yılında final oynadı.