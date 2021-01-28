Survivor İsmail kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor İsmail Balaban'ın yaşamı hakkında bilgiler...

İsmail Balaban, güreş sahalarından sonra Survivor'da yarışmaya başladı. Survivor 2021'de Ünlüler takımında yarışan İsmail Balaban dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Survivor İsmail'in yaşamı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Survivor İsmail kimdir? İşte İsmail Balaban'ın biyografisi...

SURVIVOR İSMAİL KİMDİR?

İsmail Balaban, 3 Eylül 1987, Antalya doğumlu, Türk pehlivandır. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazanmıştır. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin 1.si ilan edilmiştir. Antalya'nın, Cengiz Elbeye'nin ardından son yıllarda çıkardığı Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu ve Ali Gürbüz gibi önde gelen başpehlivanları arasında yer alan İsmail Balaban, imkansızlıklara rağmen pes etmeyerek er meydanının yıldızları arasına adını yazdırdı.