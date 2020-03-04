Survivor kim elendi? Survivor 2020 kim gitti?

Bu yıl yeni yapılan bir düzenleme ile eleme adayı olan bir isim belirlendikten sonra dokunulmazlığı kaybeden takım SMS oylamasına çıkıyor. SMS oylamasında en yüksek puanı alan iki isim eleme adayı olacak iki isim daha açıklıyor. Açıklamanın ardından potaya giren üç isimden biri Survivor'da hayallerine veda ediyor. 3 Mart 2020 Salı günü yayınlanan Survivor'ın yeni bölümünde eleme gecesi yaşandı ve bir takımdan bir kişi elendi. Survivor izleyicisi ise merakla, Survivor kim elendi, Survivor'da kim gitti sorularına cevap arıyor. Pazartesi, Salı, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yayınlanan Survivor 2020'de bu hafta hangi isim elendi?

Survivor’da dün akşam Ünlüler takımından bir kişi adaya veda etti. İlk eleme adayı Derya Can’ın ardından dün akşam eleme adaylarını belirlemek üzere iki isim SMS oylamasında en yüksek oyu aldı.

SMS OYLAMASINDA EN ÇOK OYU KİMLER ALDI?

Ersin Korkut ve Barış Murat Yağcı SMS oylamasında en yüksek oy alan iki isim oldu. Her ikisi de eleme adayları belirledi. Ersin Korkut eleme adayı olarak İrem ismini söylerken, Barış ise Sercan’ın eleme adayı olması yönünde kararını bildirdi.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor 2020'de bu haftanın eleme adayları Sercan, Derya Can ve İrem oldu. Bu isimler arasından veda eden isim Derya Can oldu.

DERYA CAN KİMDİR?





12 Ekim 1979 Çanakkale doğumlu Türk dalgıç, dünya serbest dalış rekortmeni ve milli sporcudur.

8 yaşında atletizm ile çıktığı yolda başarılara imza atan, Çanakkale Bölgesi'nde düzenlenen şampiyonalarda birçok madalya kazanan Derya Can, lisans eğitimini de Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra beden eğitimi öğretmenliği yapmaya başlamıştır.

İlk serbest dalış deneyimine 21 Eylül 2002 tarihinde başlayan ve serbest dalışta 5 Dünya rekoru elde eden Milli Sporcu, 40'tan fazla Türkiye rekoru kırmış; Dünya Şampiyonalarında ise birçok madalya kazanmıştır. Bu dalda, Türkiye’de "milli takıma en çok seçilmiş ve uluslararası alanda madalya kazanan ilk kadın sporcu" unvanını taşıyor.

14 Aylık Derin Helen adında bir kızı, 6 yaşında Poyraz Mustafa isimli bir oğlu olan Derya, denizin anlamını o şöyle ifade ediyor:

"Benim için deniz, iki nefes arasındaki sonsuzluk demektir."

Tek nefesle 111 metreye dalabiliyor, nefesini 6,5 dakika tutup, havuzda yatay olarak tam 204 metre yüzebilen Derya, 2016 yılının yaz döneminde, yeni rekorlar planlarken Derin Helen isimli kızını dünya getirmiş ve 21 gün sonra koşu antrenmanlarına başlamış. Kızı 10 aylık iken Türkiye rekoru kırıp dünya 3.sü olan Derya, ilk oğlunu dünyaya getirdikten 6 ay sonra Dünya Şampiyonası'nda finalde en iyi derecelere sahip olmuştur.

Antalya’nın Kaş ilçesinde, paletsiz değişken ağırlıklı ip destekli serbest dalış kategorisinde 94 metreye dalarak dünya rekoruna imza atan ve ertesi gün yeni bir rekor denemesi daha yapan Derya Can, değişken ağırlıklı paletli dalış kategorisinde 111 metre derine dalarak yeni bir dünya rekoru kırmayı başarmıştır.

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da büyük heyecana sahne olan iletişim oyunu oldukça çekişmeli geçti. Son ana kadar çekişmeli geçen yarışmayı Ünlüler takımı 10-6 skoruyla kazanmayı başardı.