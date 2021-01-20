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20.01.2021 - 00:06 |

Survivor Melis kimdir? Melis Sezer nereli, kaç yaşında? Survivor 2021 Melis Sezer biyografisi

Survivor 2021 yarışmacıları dikkat çekiyor. Ünlüler ve gönüllüler olarak TV8'de izleyici karşısına çıkan yarışmada Survivor Melis performansıyla çok konuşulanlar arasında. Ünlüler takımında yarışmaya katılan Melis Sezer kim, nereli, mesleği nedir?

Survivor Melis kimdir? Melis Sezer nereli, kaç yaşında? Survivor 2021 Melis Sezer biyografisi
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Survivor Melis Sezer, başarılı bir tenisçidir. Ünlüler takımında yarışan Sezer, oyunlardaki başarılarıyla adından söz ettiriyor. Survivor 2021 yarışmacı kadrosunda oyunlardaki performansıyla beğeni topluyor. Survivor Melis Sezer aslen nereli? İşte, detaylar...

SURVİVOR MELİS KİMDİR?

Survivor 2021 ünlüler takımında yarışan Sezer, 2 Haziran 1993 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Türk millî tenisçi Melis Sezer, Enka Spor Kulübü oyuncusudur. Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu. Başarılı tenisçi 1.68 boya sahiptir. 

Survivor Melis kimdir Melis Sezer nereli, kaç yaşında Survivor 2021 Melis Sezer biyografisi

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