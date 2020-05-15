MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Survivor Mert kimdir, kaç yaşında,hangi dizilerde oynadı? İşte Survivor Mert Öcal'ın biyografisi...
15.05.2020 - 17:04 |

Survivor Mert kimdir, kaç yaşında,hangi dizilerde oynadı? İşte Survivor Mert Öcal'ın biyografisi...

Survivor'da bu sezon yarışan isimler arasında Arka Sokaklar dizisinde Tarık rolünü canlandıran Mert Öcal da yer alıyor. Survivor Ünlüler takımında yarışan Mert, programın dikkat çeken isimleri arasında bulunuyor. Mert Öcal'ın yaşamı ise izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Survivor Mert kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor Mert Öcal'ın yaşamı...

Survivor Mert kimdir, kaç yaşında,hangi dizilerde oynadı? İşte Survivor Mert Öcal'ın biyografisi...
ABONE OL

Survivor'da kıyasıya rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Gönüller ve Ünlüler takımının yarıştığı Survivor'da yarışmacıların yaşamları ise araştırılan konular arasında bulunuyor. Survivor Mert Öcal'ın yaşamı ise merak ediliyor. Peki Survivor Mert kimdir, kaç yaşında? Mert Öcal hangi dizilerde oynadı?

SURVIVOR MERT KİMDİR?

29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğan oyuncu, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı.

Daha sonra "Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz" gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurtdışında ve yurtiçinde birçok katalog ve defilede yer alan Öcal, en son "Arka Sokaklar" dizisinde "Tarık" rolü ile izleyici karşısına çıktı.

Şarkıcı Özgün çaldı, oğlu Ediz mızıkayla eşlik etti!Popçu Özgün'ün oğlu Ediz, 'Acıyı Çeken Anlar' adlı parçasını seslendiren babasına mızıka çalarak eşlik etti. Minik Ediz'in performansı büyük beğeni toplarken, "Geleceğin müzisyeni" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Survivor Barış nereli, kaç yaşında? Survivor Barış boyu kaç, burcu nedir?

Survivor Barış nereli, kaç yaşında? Survivor Barış boyu kaç, burcu nedir?

Gözde Kansu tedbiri elden bırakmadı

Gözde Kansu tedbiri elden bırakmadı

Çağatay Ulusoy ekrana dönüyor

Çağatay Ulusoy ekrana dönüyor

Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa babaannesine benzetildi

Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa babaannesine benzetildi

Sıradaki Haber