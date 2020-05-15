15.05.2020 - 17:04 |
Survivor Mert kimdir, kaç yaşında,hangi dizilerde oynadı? İşte Survivor Mert Öcal'ın biyografisi...
Survivor'da bu sezon yarışan isimler arasında Arka Sokaklar dizisinde Tarık rolünü canlandıran Mert Öcal da yer alıyor. Survivor Ünlüler takımında yarışan Mert, programın dikkat çeken isimleri arasında bulunuyor. Mert Öcal'ın yaşamı ise izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Survivor Mert kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor Mert Öcal'ın yaşamı...
Survivor'da kıyasıya rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Gönüller ve Ünlüler takımının yarıştığı Survivor'da yarışmacıların yaşamları ise araştırılan konular arasında bulunuyor. Survivor Mert Öcal'ın yaşamı ise merak ediliyor. Peki Survivor Mert kimdir, kaç yaşında? Mert Öcal hangi dizilerde oynadı?
SURVIVOR MERT KİMDİR?
29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğan oyuncu, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı.
Daha sonra "Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz" gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurtdışında ve yurtiçinde birçok katalog ve defilede yer alan Öcal, en son "Arka Sokaklar" dizisinde "Tarık" rolü ile izleyici karşısına çıktı.