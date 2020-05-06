Survivor Ünlüler takımında yarışan Mert Öcal programın öne çıkan isimleri arasında bulunuyor. Öcal, yarışmada performansı dikkat çekiyor. İzleyiciler ise Mert Öcal'ın yaşamını merak ediyor. Peki Survivor Mert kimdir, kaç yaşında? Mert Öcal hangi dizilerde oynadı, nereli?

SURVIVOR MERT ÖCAL KİMDİR?

Survivor Ünlüler takımında yarışan Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Öcal, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı.

Daha sonra "Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz" gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurtdışında ve yurtiçinde birçok katalog ve defilede yer alan Öcal, en son "Arka Sokaklar" dizisinde "Tarık" rolü ile izleyici karşısına çıktı.