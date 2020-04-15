Survivor Mert kimdir? Survivor Mert Öcal kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Survivor 2020 yarışmacıları arasında bulunan Survivor Mert Öcal, izleyici tarafından merak konusu oldu. Survivor Mert Öcal'ın biyografisinde neler yer alıyor? Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, mesleği nedir? sourları yoğun ilgi görüyor. İşte Survivor'ın Ünlüler takımında mücadele eden yarışmacısı Mert Öcak hakkında bilinenler...

SURVİVOR MERT ÖCAL KİMDİR?

29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğan oyuncu, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı.

Daha sonra "Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz" gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurtdışında ve yurtiçinde birçok katalog ve defilede yer alan Öcal, en son "Arka Sokaklar" dizisinde "Tarık" rolü ile izleyici karşısına çıktı.