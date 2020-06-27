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HaberlerMagazin Haberleri Survivor Mert Öcal adadan döndü, ailesiyle hasret giderdi
27.06.2020 - 16:41 |

Survivor Mert Öcal adadan döndü, ailesiyle hasret giderdi

'Survivor 2020' serüvenini noktalayan oyuncu Mert Öcal, Türkiye’ye gelir gelmez soluğu Vadİstanbul’da aldı.

Survivor Mert Öcal adadan döndü, ailesiyle hasret giderdi
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Bir restorana gelip ailesi ile birlikte yemek yiyip hasret gideren Mert Öcal, masadan telefon görüşmesi için kalkarak kısa bir süre görüşme gerçekleştirdi.

Mekandan ayrıldıktan sonra ayaküstü muhabirler ile sohbet eden oyuncu, “Bu sabah adadan döndüm. Ülkemi çok özlemişim, şu an çok yorgun olsam da özlem gideriyorum. Ailemle yemeğe geldim, birkaç eksiğim var onları alacağım” dedi.

"Yakında yeni projeler için çalışmalar başlayacak mı?" sorusuna ünlü Öcal, "Şu an için birkaç şey var ama henüz netleşen yok. Bu süreçte ben de biraz dinlenmeyi düşünüyorum” karşılığını verdi.

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