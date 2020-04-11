Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Araba ödülünü kazanan Mert Öcal aslen nereli?

Mert Öcal kimdir sorusu Survivor izleyicileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Survivor'da dün akşam gerçekleştirilen araba ödülünü kazanan isim olan Mert Öcal, Survivor performans tablosunda üst sıralarda yer alıyor. Peki Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

MERT ÖCAL KİMDİR?

29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğan oyuncu, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı.

Daha sonra "Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz" gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurtdışında ve yurtiçinde birçok katalog ve defilede yer alan Öcal, en son "Arka Sokaklar" dizisinde "Tarık" rolü ile izleyici karşısına çıktı.