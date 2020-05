Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Mert Öcal biyografisi

Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Mert Öcal kimdir Survivor'ı takip eden izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor'da son haftalarda yaşadığı sakatlık nedeniyle parkurada mücadele ederken nefes alma konusunda sıkıntı yaşayan Mert Öcal bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde de benzer bir sorunla karşı karşıya kalacak. Dokunulmazlık oyununda kıran kırana bir müsabaka izleyenleri beklerken Mert Öcal sakatlığı ile ilgili Gönüllüler takımından sitemler olunca çığırdan çıkıyor.

SURVİVOR MERT ÖCAL KİMDİR?

29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğan oyuncu, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı.

Daha sonra "Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz" gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurtdışında ve yurtiçinde birçok katalog ve defilede yer alan Öcal, en son "Arka Sokaklar" dizisinde "Tarık" rolü ile izleyici karşısına çıktı.

GENEL PERFORMANS TABLOSU