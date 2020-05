Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Ünlüler takımı yarışmacısı Mert Öcal aslen nereli?

Survivor'da Ünlüler takımı kadrosunda yer alan ve takımın iddialı isimleri arasında yer alan Mert Öcal kimdir sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor 2020 kadrosunda son dönemde performansı düşen isimler arasında yer alan Mert Öcal'ın SMS potansiyelide oldukça yüksek. Peki Mert Öcal kimdir?

SURVİVOR MERT ÖCAL KİMDİR?

29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğan oyuncu, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı

Daha sonra "Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz" gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurtdışında ve yurtiçinde birçok katalog ve defilede yer alan Öcal, en son "Arka Sokaklar" dizisinde "Tarık" rolü ile izleyici karşısına çıktı.