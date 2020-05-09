MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Ünlüler takımı yarışmacısı Mert Öcal aslen nereli?
09.05.2020 - 22:37 |

Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Ünlüler takımı yarışmacısı Mert Öcal aslen nereli?

Survivor'da Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Mert Öcal kimdir sorusu yarışmayı takip eden izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ünlüler takımında son dönemde performansı düşen isimler arasında yer alan Mert Öcal, takım arkadaşları ile son dönemde yaşadığı tartışmalar ile gündeme geliyor. Peki Survivor Mert Öcal kimdir?

Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Ünlüler takımı yarışmacısı Mert Öcal aslen nereli?
ABONE OL

Survivor'da Ünlüler takımı kadrosunda yer alan ve takımın iddialı isimleri arasında yer alan Mert Öcal kimdir sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor 2020 kadrosunda son dönemde performansı düşen isimler arasında yer alan Mert Öcal'ın SMS potansiyelide oldukça yüksek. Peki Mert Öcal kimdir?

SURVİVOR MERT ÖCAL KİMDİR?

29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğan oyuncu, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı

Daha sonra "Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz" gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurtdışında ve yurtiçinde birçok katalog ve defilede yer alan Öcal, en son "Arka Sokaklar" dizisinde "Tarık" rolü ile izleyici karşısına çıktı.

Serenay Sarıkaya'nın konuşması dikkat çektiCorona virüs nedeniyle evden dışarı çıkamayan Serenay Sarıkaya, Vogue Türkiye’nin Instagram canlı yayın konuğu oldu.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Serenay Sarıkaya'nın konuşması dikkat çekti

Serenay Sarıkaya'nın konuşması dikkat çekti

Eda Ece reklam yaptı, pişman oldu!

Eda Ece reklam yaptı, pişman oldu!

Ceyhun Fersoy-Begüm Öner çifti: Bir temizliğin daha sonuna geldik

Ceyhun Fersoy-Begüm Öner çifti: Bir temizliğin daha sonuna geldik

Ece Vahapoğlu: uyku arasında bile bebeğimi özlüyorum

Ece Vahapoğlu: uyku arasında bile bebeğimi özlüyorum

Sıradaki Haber