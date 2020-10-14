Survivor Mert Öcal, 'Kırmızı Oda' kadrosuna mı dahil oluyor?

Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının final kararı almasıyla beraber Mert Öcal oyunculuğa geri döneceğinin ilk sinyallerini geçtiğimiz günlerde vermişti. Sosyal medya hesaplarından sık sık sevenlerine yeni projeleriyle ilgili tüyolar veren Met Öcal’ın TV 8’in reyting rekortmeni Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil olacağı söylendi.

OGM Pictures imzası taşıyan Kırmızı Oda dizisi Prof. Dr. Gülseren Buğdaycıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabından uyarlandı. Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral ve Halit Özgür Sarı’nın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden usta isimler konuk oyuncu olarak katılıyor. Oyunculuk performanslarıyla göz dolduran Hande Doğandemir ve Salih Bademci’nin diziden ayrılmasından sonra dizi yeni transferiyle gündeme gelmeye başladı. Survivor yarışmasından sonra popülerliğini arttıran Mert Öcal’ın diziye ilk katılan isimlerden biri olacağı öne sürüldü.

Sevilen oyuncu Mert Öcal’ın Kırmızı Oda’nın senaristlerinden Dilek Öksüz’le sosyal medyadan paylaşım yapması iddiaları güçlendirdi. Fenomen yarışmacı paylaşımında dizinin meşhur repliğiyle gönderme yaptı. Öcal, “Meğer o küçük yüreğine ne senaryolar sığdırmışsın Dilek” ifadelerini kullandı.