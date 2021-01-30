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30.01.2021 - 20:19 |

Survivor Merve Aydın kimdir, kaç yaşında? Merve Aydın biyografisi...

Survivor Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Merve Aydın kimdir sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Basketbolcu olan Merve Aydın Survivor 2021'de Ünlüler takımında mücadele ediyor. Peki Survivor Merve Aydın kimdir, kaç yaşında?

Survivor Merve Aydın kimdir, kaç yaşında? Merve Aydın biyografisi...
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Survivor'da Ünlüler takımı kadın yarışmacılar arasında yer alan Merve Aydın, sporcu kişiliği ile biliniyor. Basketbolcu olan Merve Aydın kariyerine Mersin Büyükşehir Belediyespor'da başladı. İşte Merve Aydın hakkında merak edilenler...

SURVİVOR 2021 YARIŞMACISI MERVE AYDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Survivor fragmanının yayınlanmasının ardından Merve Aydın ile ilgili bilgiler merak edildi. 10 Mart 1994 yılında Mersin'de doğan Merve Aydın, 26 yaşındadır. Milli Basketbolcu olan Merve Aydın 1.74 boyunda ve oyun kurucu pozisyonundadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

Instagram hesabı da bulunan Merve Aydın'ın kullanıcı adı 'merveaydin94'tür.

Survivor Merve Aydın Profesyonel kariyeri

2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi

2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2014-2015 Türkiye İstanbul Üniversitesi

→ Basketbolu Geliştirenler Derneği

2016 TürkiyeYakın Doğu Üniversitesi

2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi

2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor

2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket

2020- İspanya C.B Al-Qázeres

Magazin Haberleri Bülteni (30 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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