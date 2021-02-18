Survivor Merve Aydın kimdir? Survivor 2021 ünlüler yarışmacısı Merve Aydın nereli, kaç yaşında?
Merve Aydın, Survivor 2021 sezonunda ünlüler takımında ter döken isimler arasında bulunuyor. Milli basketbolcu olarak öne çıkan Survivor Merve'nin de hayatı, spor kariyeri Survivor izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Yarışmanın performansıyla büyük başarı elde eden isimlerindendir. Peki, Survivor Merve Aydın aslen nereli?
Survivor 2021 ünlüler ve gönüllüler yarışmasının takım oyunlarında adından söz ettiren yarışmacısıdır. Mersin'de doğdu ve ilk olarak spor kariyerine Mersin Büyükşehir Belediyespor takımında başladı. Survivor Merve, milli basketbolcu olarak spor hayatından büyük başarılara imza attı. İşte, Merve Aydın hayatı...
MERVE AYDIN KİMDİR?
Aydın, 10 Mart 1994 tarihinde Mersin’de dünyaya geldi ve milli basketbolcudur. Oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve Aydın, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.
OYNADIĞI TAKIMLAR
2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor
2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi
2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor
2014-2015 Türkiye İstanbul ÜniversitesiBasketbolu Geliştirenler Derneği
2016 Türkiye Yakın Doğu Üniversitesi2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi
2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor
2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket
2020- İspanya C.B Al-Qázeres forması giymektedir.