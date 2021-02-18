Survivor Merve Aydın kimdir? Survivor 2021 ünlüler yarışmacısı Merve Aydın nereli, kaç yaşında?

Survivor 2021 ünlüler ve gönüllüler yarışmasının takım oyunlarında adından söz ettiren yarışmacısıdır. Mersin'de doğdu ve ilk olarak spor kariyerine Mersin Büyükşehir Belediyespor takımında başladı. Survivor Merve, milli basketbolcu olarak spor hayatından büyük başarılara imza attı. İşte, Merve Aydın hayatı...

MERVE AYDIN KİMDİR?

Aydın, 10 Mart 1994 tarihinde Mersin’de dünyaya geldi ve milli basketbolcudur. Oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve Aydın, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

OYNADIĞI TAKIMLAR

2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi

2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2014-2015 Türkiye İstanbul ÜniversitesiBasketbolu Geliştirenler Derneği

2016 Türkiye Yakın Doğu Üniversitesi2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi

2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor

2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket

2020- İspanya C.B Al-Qázeres forması giymektedir.