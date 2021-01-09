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09.01.2021 - 21:52 |

Survivor Merve Aydın kimdir? Survivor'ın yeni kadrosundan Merve Aydın'ın hayatı

Survivor 2021 yarışmacıları arasında Ünlüler takımında tüm gücünü ortaya koyacak isimlerden biri olan Merve Aydın kimdir? Survivor yeni kadrosunda bulunan ve izleyici tarafından merak konusu olan Survivor Merve Aydın kaç yaşında, mesleği nedir?

Survivor Merve Aydın kimdir? Survivor'ın yeni kadrosundan Merve Aydın'ın hayatı
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Merve Aydın kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor 2021 Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Merve Aydın basketbolcu kimliği ile biliniyor. Milli Basketbolcu oyun kurucu pozisyonunda görev alıyor. Günümüzde İspanya 1. Basketbol Ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giyen Merve Aydın bu sezon Survivor 2021 Ünlüler takımında nasıl bir performans sergileyecek büyük merak konusu...

SURVİVOR 2021 YARIŞMACISI MERVE AYDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Survivor fragmanının yayınlanmasının ardından Merve Aydın ile ilgili bilgiler merak edildi. 10 Mart 1994 yılında Mersin'de doğan Merve Aydın, 26 yaşındadır. Milli Basketbolcu olan Merve Aydın 1.74 boyunda ve oyun kurucu pozisyonundadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

Instagram hesabı da bulunan Merve Aydın'ın kullanıcı adı 'merveaydin94'tür.

Survivor Merve Aydın Profesyonel kariyeri

2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi

2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2014-2015 Türkiye İstanbul Üniversitesi

→ Basketbolu Geliştirenler Derneği

2016 TürkiyeYakın Doğu Üniversitesi

2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi

2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor

2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket

2020- İspanya C.B Al-Qázeres

9 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni9 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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