MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Survivor Merve kimdir, nereli? Merve Aydın kaç yaşında, boyu - kilosu kaç?
02.02.2021 - 22:57 |

Survivor Merve kimdir, nereli? Merve Aydın kaç yaşında, boyu - kilosu kaç?

Survivor 2021 yarışmasında olağanüstü performans sergileyen Merve Aydın, sporcu kariyeri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlüler takımında yarışan isim, Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişti. İşte, Survivor Merve Aydın hayatı...

Survivor Merve kimdir, nereli? Merve Aydın kaç yaşında, boyu - kilosu kaç?
ABONE OL

Merve Aydın, Survivor 2021 ünlüler takımında başarıyla performans gösteriyor. Birbirinden başarılı isimlerle yarışan Aydın, mili basketbolcudur. Peki, Merve Aydın aslen nereli, kaç yaşında? Merve Aydın biyografisi haberimizde.

MERVE AYDIN KİMDİR?

Aydın, 10 Mart 1994 tarihinde Mersin’de dünyaya geldi ve milli basketbolcudur. Oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve Aydın, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi

2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2014-2015 Türkiye İstanbul ÜniversitesiBasketbolu Geliştirenler Derneği

2016 Türkiye Yakın Doğu Üniversitesi2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi

2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor

2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket

2020- İspanya C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

 

 

Naomi Watts mayoyla karın içine atladıİngiliz aktris Naomi Watts, sosyal medya hesabından karın içine mayoyla atladığı bir video yayınladı. Paylaşım, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

CANLI| Inter - Juventus

CANLI| Inter - Juventus

Son dakika - Galatasaray'dan flaş İrfan Can Kahveci göndermesi

Son dakika - Galatasaray'dan flaş İrfan Can Kahveci göndermesi

Son dakika haberleri - Fatih Terim: Transfer dönemi bize çok büyük bir mesaj verdi

Son dakika haberleri - Fatih Terim: Transfer dönemi bize çok büyük bir mesaj verdi

Kayserispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet