Survivor Merve kimdir, nereli? Merve Aydın kaç yaşında, boyu - kilosu kaç?
Survivor 2021 yarışmasında olağanüstü performans sergileyen Merve Aydın, sporcu kariyeri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlüler takımında yarışan isim, Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişti. İşte, Survivor Merve Aydın hayatı...
Merve Aydın, Survivor 2021 ünlüler takımında başarıyla performans gösteriyor. Birbirinden başarılı isimlerle yarışan Aydın, mili basketbolcudur. Peki, Merve Aydın aslen nereli, kaç yaşında? Merve Aydın biyografisi haberimizde.
MERVE AYDIN KİMDİR?
Aydın, 10 Mart 1994 tarihinde Mersin’de dünyaya geldi ve milli basketbolcudur. Oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve Aydın, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.
2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor
2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi
2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor
2014-2015 Türkiye İstanbul ÜniversitesiBasketbolu Geliştirenler Derneği
2016 Türkiye Yakın Doğu Üniversitesi2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi
2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor
2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket
2020- İspanya C.B Al-Qázeres forması giymektedir.