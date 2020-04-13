Survivor Nisa kaç kimdir, nereli? Survivor Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Survivor birleşme partisi izleyicilerle buluştu. Yarışma kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Survivor Nisa Bölükbaşı ise yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alıyor. Survivor Nisa'nın yaşamı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Survivor Nisa Bölükbaşı kaç kimdir? İşte Survivor Nisa'nın biyografisi...

SURVIVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Survivor Gönüller takımında yarışan Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag’da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka’da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018’de Çek Cumhuriyeti’nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

2018’de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.