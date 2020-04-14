Survivor Nisa kimdir, mesleği ne? Survivor Nisa Bölükbaşı olayı nedir, kaç yaşında,nereli?

Survivor'da dün yarışmacılar voleybol oyununda birbirleri ile kıyasıya rekabet ettiler. Nisa'nın voleybol oyununda oynamama isteği ise merak konusu oldu. Voleybol oyunu sonrasında ise Acun Ilıcalı, Nisa'nın oynanamaması ile ilgili bir yorum yaptı. Survivor Panorma yorumcusu Furkan Dede, Acun Ilıcalı'nın bugün Nisa ve takımlarla ilgili Instagram hesabından canlı yayın yapacağını açıkladı. Peki Survivor Nisa kimdir, nereli? Survivor Nisa Bölükbaşı'ya ne oldu?

SURVIVOR NİSA VOLEYBOL OYUNUNDA OYNAMAK İSTEMEDİ

Survivor Nisa, voleybol oyununda oynamak istemediğini belirtti. Acun Ilıcalı, Nisa'nın bu isteğine onay vererek, "Sen hiçbir şeyin zorunda değilsin." dedi.

Nisa'nın neden oynamadığı ise merak ediliyor. Survivor Panorma yorumcusu Furkan Dede ise Acun ılıcalı'nın bugün Nisa ile ilgili canlı yayın yapacağını açıkladı.

Acun Ilıcalı,çekim yoğunluğundan dolayı canlı yayını 18.00'da yapılacağını Instagram'ın hikaye bölümünde açıkladı.

SURVIVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag’da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka’da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018’de Çek Cumhuriyeti’nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

2018’de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.