Survivor Nisa yarışmalarda neden yok, diskalifiye mi olacak? Survivor Nisa Bölükbaşı'nın nesi var sakat mı?

Survivor Gönüllüler takımı kadrosunda yer alan ve bir türlü ada şartlarına ayak uyduramayan Nisa Bölükbaşı İki yarışmada mücadele etse de sonraki üç yarışmada yer almıyor. Psikolojik sorunlar nedeniyle son yarışmaya dahil olmayan Nisa Bölükbaşı'nın bu akşam gerçekleştirilecek olan dokunulmazlık oyununda yer almaması Nisa Bölükbaşı elendi mi, diskalifiye mi oldu sorularının sorulmasına neden oldu. Acun Ilıcalı tarafından yapılan son açıklamada Nisa Bölübaşı'nın klinikte olduğu duyurulmuştu. İşte Nisa Bölükbaşı hakkında merak edilenler...

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.

6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.

ACUN ILICALI AÇIKLADI! NİSA BÖLÜKBAŞI YARIŞMALARDA NEDEN YOK?

Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı, 'Survivor 2020'nin yeni bölümünde, Nisa ile ilgili olarak, “Nisa klinikte, gelişmeleri daha sonra açıklayacağım” demişti.

'Survivor Ekstra' yorumcusu Furkan Dede, bu konu hakkında program öncesinde Acun Ilıcalı’ya mesaj attığını ve Nisa’nın neden klinikte olduğunu sorduğunu açıkladı.

Programın ilerleyen saatlerinde Acun Ilıcalı, Nisa’nın klinikte olmasının sebebini "Psikolojik" diyerek, tek kelimeyle cevapladı.

Furkan Dede, Acun Ilıcalı’nın yarın Instagram hesabından canlı yayın yapacağını belirtti ve Nisa konusunda onu sıkıştırmaya devam edeceğini söyledi.