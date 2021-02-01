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01.02.2021 - 22:53 |

Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 1 Şubat Survivor ödülü nedir?

Survivor 2021 ünlüler ve gönüllüler ile ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. İkinci dokunulmazlık oyunu ardından her iki takım da yemek ödülü için oyun alanındaydı. Peki, 1 Şubat ödül oyununu kim kazandı?

Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 1 Şubat Survivor ödülü nedir?
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Acun Ilıcalı sunumuyla ödül oyunu için ünlüler ve gönüllüler nefes kesen oyuna imza attı. Futbol oyunu ile yemek için mücadele veren her iki takım uzun süre açlığın ardından yemeğe kavuşmak istiyor. İşte, Survivor ödül oyunu ve detayları...

1 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜLÜ NEDİR?

Ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya yarıştığı ödül oyununda heyecan doruktaydı Yeni yarışmacıların da dahil olduğu yarışmada oyuncular futbol oynadı. Günün ödülü ise domatesli ve peynirli sandviç ile oreo oldu.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 

Eğlenceli anlara sahne olan ödül oyununda açlık nedeniyle gerilim de hat safhadaydı. 1 Şubat ödül oyununu ise 10'a 7 skorla ünlüler takımı kazandı.

Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı 1 Şubat Survivor ödülü nedir

31 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni31 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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