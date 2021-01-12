Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 12 Ocak Survivor ödülü nedir?

Survivor 2021 ödül yarışması Ünlüler ve Gönüllüler takımını heyecanlandırdı. İki dokunulmazlığı da ünlülerin almasıyla gönüllüler iki kişiyi potaya göndermişti. Günün ödül oyunu ile moral bulup enerji depolamayı planlayan gönüllüler, ünlülere karşı yarışıyor. 12 Ocak ödülü de okuyucular tarafından merak edilmeye başladı. İşte, Survivor ödül oyunu ve kazananı...

SURVİVOR 12 OCAK ÖDÜLÜ NEDİR?

Acun Ilıcalı, dokunulmazlık oyunu öncesi gerçekleştirilen ödül oyununda kazanan takıma iki büyük meyve tabağı ve bir de hamak verileceğini belirtti. Öte yandan kazanan, ertesi gün sabah da bir büyük meyve tabağı alabilecek.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayımlanan 2021 Survivor ödül oyunu ile nefes kesti. Ünlüler ve Gönüllüler'in kıyasıya mücadelesi dikkat çekti. 12 Ocak ödül oyununu ise 10'a 9 ünlüler takımı aldı.