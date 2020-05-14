Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? (14 Mayıs) Survivor'da bu akşam basketbol oyununu kazanan...

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Ödül oyununun oynandığı Survivor'da bu akşam oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki merakla araştırılan 14 Mayıs Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?



ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



Survivor'da bu akşam ödül oyununda Gönüllüler takımı ile Acun Medya basketbol oyununda karşı karşıya geldi ve oldukça zorlu anlar yaşadı. Büyük heyecana sahne olan oyunda oyuncular, kıyasıya rekabet etti ancak zorlu mücadelede kazanan çıkmadı ve 19-19 berabere bitti.



SURVIVOR 76. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Survivor 76. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...