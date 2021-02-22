Survivor ödül oyununu ve sembolü kim kazandı? İşte, 22 Şubat Survivor ödülü...

Survivor 2021 yarışmasında ödül oyunu ve sembol heyecanı yaşandı. Yemek ödülü olan oyunun sonunda hangi takımın kazandığı sorgulanırken oyun alanında da büyük heyecan yaşandı. Son ödülleri ve dokunulmazlık yarışını kazanan gönüllüler takımı olmuştu. 22 Şubat günü Survivor ünlüler - gönüllüler ödül oyunu detayları haberimizde...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın ilk ödül oyunu gerçekleşti. Ünlüler ve gönüllüler nefes kesen mücadeleye imza attı. Survivor usulü basketbol oyunu ile sahada olan iki takımdan ünlüler, ilk 5 sayıyı alarak tadım yapma hakkı elde etti. Çağrı oyunun en dikkat çeken performansını sergilerken, takıma ve Survivor'a yeni gelen Çağman ise büyük başarı gösterdi. Merve'nin üst üste iki atışıyla ödül geldi. Gönüllüler takımına büyük fark atan ünlüler, günün galibi oldu.

22 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜLÜ

Acun Ilıcalı sunumuyla ekrana gelen 22 Şubat ödül oyunu, hem gergin hem de eğlenceli anlar yaşattı. Tadımı kazanan ünlüler ödülün tadına baktı. Günün ödülü ise tavuk pirzola ve kanat ile birlikte kola oldu.

Ödül yarışının ardından ünlüler ve gönüllüler sembol için karşılaştı. Sembolü kazanan isimler yanlarında üç takım arkadaşıyla birlikte patates salatası yiyebilecek.

SURVİVOR SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları sembol oyunu oynadı. Sembolü kazanan kadın ve erkek yarışmacıları yanlarında üçer takım arkadaşı ile birlikte ödülün tadını çıkaracak. Ancak sembol oyunu sonucu henüz belli değil.