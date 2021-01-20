Survivor Öykü Çelik kimdir, nereli? Öykü Çelik kaç yaşında, sevgilisi kim? Öykü Çelik dizileri

Survivor 2021 yarışmacılarından olan oyuncu Öykü Çelik, TV ekranlarında başarılı birçok dizide yer aldı. Tiyatro ile oyunculuk hayalini gerçekleştirmeye başlayan Çelik, İstanbul'da doğdu. Kullanıcılar, 2021 Survivor ünlüler gönüllüler yarışmacısı Öykü Çelik biyografisini aratıyor. İşte, detaylar...

ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?

Çelik, 13 Temmuz 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi ancak aslen Trabzonlu'dur. Öykü Çelik'in babası ise futbol antrenörüdür. Trabzon Lisesi'nde okuduğu dönemde tiyatro kursuna gitti. Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde öğrenci olduğu yıllarda da geçirdiği bir trafik kazası sonucu vücudunda yanıklar meydana geldi. Tedavi süreci sebebiyle eğitimini yarım bıraktı. Ardından özel oyunculuk dersleri almayı sürdürdü.

Öykü Çelik, ilk oyunculuk deneyimini 2006 yılında 'Selena' dizisinde 'Eda' rolüyle elde etti. Buz pateni, futbol, kayak, roller skate gibi spor dallarına merakı vardır. 2014-2015 yılları arasında iş insanı Ahmet Murat Çakan ile evlilik yaşayan güzel oyuncu 1.70 metre boyunda, 60 kilodur. Şu sıralar İsmail Berhan ile birlikte olduğu biliniyor. Survivor 2021 sezonuna ünlüler takımından dahil oldu.

DİZİLERİ

2020 – Şeref Sözü (TV Dizisi)

2019 – Diriliş Ertuğrul (Sırma Hatun) (TV Dizisi)

2019 – Kapan (Aslı)

2017 – Savaşçı (Yeter Alayunt) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Sevince Güzel (Emine) (TV Dizisi)

2015 – Darbe (Sedef) (TV Dizisi)

2015 – Poyraz Karayel (Defne) (TV dizisi)

2014 – Yeşil Deniz (TV Dizisi)

2014 – Ağlatan Dans (Begüm Demir) (TV Dizisi)

2013 – İki Kafadar Chinese Connection (Sinema Filmi)

2013 – Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (Hande) (Sinema Filmi)

2013 – Bensiz (Sinema Filmi)

2012 – Saba (Sinema Filmi)

2012 – Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (Çeşmidil) (TV Dizisi)

2012 – 2013 – Benim İçin Üzülme (Bahar) (TV Dizisi)

2011 – Nuri (Reyna) (TV Dizisi)

2010 – Mahpeyker Kösem Sultan (Mahfiruz) (Sinema Filmi)

2010 – Gönülçelen (Nazar) (TV Dizisi)

2009 – Kasaba (Zehra) (TV Dizisi)

2009 – Kanımdaki Barut (Sinema Filmi)

2008 – Cin Geçidi (Bahar) (Sinema Filmi)

2008 – Akasya Durağı (TV Dizisi)

2006 – Selena (Eda) (TV Dizisi)