MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Survivor Öykü kimdir, kaç yaşında? Öykü Çelik nereli, boyu - kilosu kaç? İşte, Öykü çelik hayatı
02.02.2021 - 21:04 |

Survivor Öykü kimdir, kaç yaşında? Öykü Çelik nereli, boyu - kilosu kaç? İşte, Öykü çelik hayatı

Öykü Çelik, Survivor 2021 yarışmasında ünlüler takımında yarışmaya devam ediyor. Güzel oyuncu Öykü Çelik, yer aldığı dizilerle adını duyurdu. Survivor Öykü sevgilisi kim sorusu da yanıt arıyor. Öykü Çelik kaç yaşında?

Survivor Öykü kimdir, kaç yaşında? Öykü Çelik nereli, boyu - kilosu kaç? İşte, Öykü çelik hayatı
ABONE OL

Survivor 2021 ünlüler yarışmacısı Öykü Çelik biyografisi haebrimizde. İstanbul'da doğan güzel oyuncu, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim gördü. Çeşitli dizi ve filmlerde yer aldı. 2021 Survivor kadrosunda yarışıyor. İşte, Survivor Öykü Çelik hayatı...

ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?

Çelik 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitimine devam ederken, bir trafik kazası geçirdi ve devamsızlıktan dolayı okuldan ayrılmak zorunda kaldı.

Dizi sektörüne, 2006 yılında “Selena” dizisinde oynayarak adım atan Öykü Çelik, 2009 yılında Cin Geçidi filmi ve Haluk Piyes‘in oynadığı, Kanımdaki Barut filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Oktay Kaynarca ve Meltem Cumbul‘un oynadığı ”Nuri” dizisinde de Reyna rolünü oynayan Öykü Çelik, 2012 yılında başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül‘ün yazdığı ”Benim için Üzülme” adlı dizide Bahar rolünü canlandırdı.

Survivor Öykü kimdir, kaç yaşında Öykü Çelik nereli, boyu - kilosu kaç İşte, Öykü çelik hayatı

2014 yılında “Ağlatan Dans” adlı dizisinde başrolde oynadı. 2014 yılında “Yeşil Deniz” adlı dizi filmde rol aldı. 2014 yılında iş adamı Ahmet Murat Çakan ile dünya evine giren Öykü Çelik'in evliliği 15 ay sürdü. Çok iyi derecede İngilizce bilen oyuncu, dizi ve sinema filmlerinde oynamanın dışında buz Pateni, Futbol, Kayak, Roller Skate gibi spor dallarına ilgilidir. Savaşçı dizisinin kadrosuna katıldı. Öykü Çelik dizide Astsubay Üstçavuş Yeter Alayunt karakterini canlandırdı. Diriliş Ertuğrul dizisinde Sırma Hatun karakterine hayat verdi. Öykü Çelik, 1.70 metre boyunda60 kilodur.

 

 

Naomi Watts mayoyla karın içine atladıİngiliz aktris Naomi Watts, sosyal medya hesabından karın içine mayoyla atladığı bir video yayınladı. Paylaşım, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Başakşehir, Aykut Kocaman yönetimindeki ilk maçını kaybetti

Başakşehir, Aykut Kocaman yönetimindeki ilk maçını kaybetti

Galatasaray'dan galibiyet serisine devam

Galatasaray'dan galibiyet serisine devam

Antalyaspor, Beşiktaş maçına hazır

Antalyaspor, Beşiktaş maçına hazır

Sivasspor'dan sakatlık açıklaması

Sivasspor'dan sakatlık açıklaması

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet