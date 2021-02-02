Survivor Öykü kimdir, kaç yaşında? Öykü Çelik nereli, boyu - kilosu kaç? İşte, Öykü çelik hayatı

Survivor 2021 ünlüler yarışmacısı Öykü Çelik biyografisi haebrimizde. İstanbul'da doğan güzel oyuncu, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim gördü. Çeşitli dizi ve filmlerde yer aldı. 2021 Survivor kadrosunda yarışıyor. İşte, Survivor Öykü Çelik hayatı...

ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?

Çelik 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitimine devam ederken, bir trafik kazası geçirdi ve devamsızlıktan dolayı okuldan ayrılmak zorunda kaldı.

Dizi sektörüne, 2006 yılında “Selena” dizisinde oynayarak adım atan Öykü Çelik, 2009 yılında Cin Geçidi filmi ve Haluk Piyes‘in oynadığı, Kanımdaki Barut filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Oktay Kaynarca ve Meltem Cumbul‘un oynadığı ”Nuri” dizisinde de Reyna rolünü oynayan Öykü Çelik, 2012 yılında başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül‘ün yazdığı ”Benim için Üzülme” adlı dizide Bahar rolünü canlandırdı.

2014 yılında “Ağlatan Dans” adlı dizisinde başrolde oynadı. 2014 yılında “Yeşil Deniz” adlı dizi filmde rol aldı. 2014 yılında iş adamı Ahmet Murat Çakan ile dünya evine giren Öykü Çelik'in evliliği 15 ay sürdü. Çok iyi derecede İngilizce bilen oyuncu, dizi ve sinema filmlerinde oynamanın dışında buz Pateni, Futbol, Kayak, Roller Skate gibi spor dallarına ilgilidir. Savaşçı dizisinin kadrosuna katıldı. Öykü Çelik dizide Astsubay Üstçavuş Yeter Alayunt karakterini canlandırdı. Diriliş Ertuğrul dizisinde Sırma Hatun karakterine hayat verdi. Öykü Çelik, 1.70 metre boyunda, 60 kilodur.