Survivor Poyraz kimdir? Survivor 2021 Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli, boyu kaç?

TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da her yıl birbirinden başarılı ve hırslı yarışmacılar ter döküyor. Bu yıl en dikkat çeken isimler arasında bulunan ve yarışmada tüm gücünü ortaya koyan Yiğit Poyraz hakkında sorular peş peşe geliyor. Peki Survivor Poyraz kimdir, kaç yaşında? Surviovr Poyraz nereli, sevgilisi kim?

SURVİVOR POYRAZ KİMDİR?

26 Aralık 1994 doğumlu olan Yiğit Poyraz, İzmir doğumlu. Bodrum’da büyüyen Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşiyor. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 yıl Sydney Üniversitesi’nde exchange (değişim) programı ile eğitim görüyor. Daha sonra 8 yaşından beri basketbol oynayan Poyraz, 2 yıldır halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

“POYRAZ SERT ESECEK”

En büyük tutkusunun Survivor olduğunu ifade eden sporcu, aylardır, mental ve fiziksel olarak çok iyi hazırladığını ifade eden Poyraz, şampiyonluk için gittiğini söylüyor ve daha altı bir sonucu başarısızlık olarak görüyor. Poyraz, Bu zamana kadar her zaman yüzde yüzünü verdiğini söylerken, bu kez de öyle olacağını ve Suvrivor'a damga vuracağını belirtti. Müthiş bir senenin kendisini beklediğini sözlerini sarf eden sporcu, çok heyecanlı olduğunu söyledi. Poyraz yarışmada kendi soyadına atıfta bulunarak 'Bu sene Survivor'da poyraz sert esecek' şeklinde iddialı bir cümle de kullandı. Sosyal medya hesabında antrenman videolarını paylaşan Yiğit Poyraz, Instagram’da şu anda 4 bine yakın takipçiye sahiptir.

Survivor Türkiye, yayımlandığı günden bu yana ülkemizde reyting rekorları kıran bir yarışma programı 2006 yılından beri Türkiye'de prime time'da ekranlara gelen yarışmada iki takıma ayrılan yarışmacılar, çeşitli oyunlar oynayarak, zorlu ada şartlarında hayatta kalmaya çalışarak konsey anlarında da birbirleriye yüzleşerek yarışmada kalmanın çabasını sarf ediyor.

YİĞİT POYRAZ KAÇ NERELİ, KAÇ KİLO?

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler’de Gönüllüler Takımı’nda yer alacak olan Yiğit Poyraz, kaç yaşında sorgusu internette kullanıcılar tarafından en çok aratılan konulardan biri konumunda. Yiğit Poyraz’ın kaç kilo olduğu, kaç boyunda olduğu da diğer sorgu konularından. Survivor’da bu yıl ilk kez rekabet edecek olan Yiğit Poyraz 26 yaşında aslen İzmirli ancak Bodrum’da büyüdüğünü ifade ediyor. 1.80 boyunda olan Yiğit Poyraz, 78 kilo. Son olarak tekstil mümessilliği yapan Poyraz, aslında personal trainer’lık yapıyor ve fitness ile ilgileniyor. Genç sporcunun Instagram adresi ise: 'yigitpoyrazz’dır.