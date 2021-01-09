Survivor Reşat kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 gönüllüsü Reşat Hacıahmetoğlu nereli?
Survivor 2021 yarışmacılarına adını yazdıran Reşat Hacıahmetoğlu hakkında meraklı arayış başladı. Survivor Reşat Hacıahmetoğlu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor soruları peş peşe araştırılmaya başladı. Peki Survivor 2021 gönüllüsü Reşat Hacıahmetoğlu nereli? İşte Survivor 2021 Gönüllü takımında bulunan Reşat Hacıahmetoğlu'nun biyografisi...
Survivor Reşat kimdir? sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. Survivor 2021 sezonu bu akşam TV8 ekranlarında başlıyor. Trabzon'un Of ilçesinde doğan Reşat'ın yaşamı ile ilgili detaylar haberde yer alıyor. Peki
Survivor Reşat kimdir, kaç yaşında?
SULTAN REŞAT HACIAHMETOĞLU KİMDİR?
Survivor Reşat, 1990 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, öğrenimini üniversite yıllarına kadar doğduğu ilçe olan Of'ta sürdürdü.
2014 yılında Ordu Üniversitesi'nden mezun olan Hacıahmetoğlu, lise yıllarında karate ve vücut geliştirme sporlarına başladı. Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti.
2016 yılında sosyal medya macerası başlayan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, doğaya ve spora olan sevgisini, Karadeniz aile yapısını ve mizahı bir araya getirerek insanların ilgi odağı oldu.
Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacıahmetoğlu, Trabzon'da yaşamını sürdürmektedir.