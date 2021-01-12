Survivor Reşat kimdir? Survivor Reşat'a ne oldu? Sakatlanma anından sonra elendi mi, diskalifiye mi oldu?

Survivor 2021 sezonu büyük mücadeleleriyle birlikte başladı. Ünlüler - Gönüllüler formatında başlayan Survivor her yıla olduğu gibi bu yıla da damga vurmayı hedefliyor. Düzenli olarak sezon sezon her yıl yayınlanan Survivor yarışmasında talihsiz anlarda yaşanıyor. Yeni sezonun ilk talihsiz haberi ise Survivor Reşat'tan geldi. Dün yayınlanan bölümde Acun Ilıcalı tarafından açıklanan sağlık durumu izleyenleri arayışa geçirdi. Peki Survivor Reşat kimdir, Survivor Reşat'a ne oldu?

SURVİVOR REŞAT KİMDİR?

1990 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelen Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, öğrenimini üniversite yıllarına kadar doğduğu ilçe olan Of'ta sürdürdü. 2014 yılında Ordu Üniversitesi'nden mezun olan Hacıahmetoğlu, lise yıllarında karate ve vücut geliştirme sporlarına başladı. Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti. 2016 yılında sosyal medya macerası başlayan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, doğaya ve spora olan sevgisini, Karadeniz aile yapısını ve mizahı bir araya getirerek insanların ilgi odağı oldu.Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacıahmetoğlu, Trabzon'da yaşamını sürdürmektedir.

SURVİVOR REŞAT'A NE OLDU?

Survivor'da kırmızı alarm verildi. Acun Ilıcalı konseyde Reşat'a yaşanan sakatlığın nasıl meydana geldiğini sordu.

Reşat ise yaşadığı sakatlığı şöyle anlattı:

Çok bir ağrı hissetmiyorum ama düne göre bugün biraz daha morardı, şişti. O oyunu istiyorduk, yatacak yerimiz yoktu. Son oyuna Poyraz çıktı öfkemi kontrol edebiliyorum ama sevincimi kontrol edemedim. Durduğumuz yerden atladım karşıya. O anda bir şey hissetmedim.

SURVİVOR REŞAT'IN SAKATLANMA ANI

'Benim aldığım bilgiye göre senin Survivor'a devam edememe ihtimalin var' diyen Acun Ilıcalı duruma bakılacağını ifade etti.

'Yok ben devam edeceğim, elimle devam ederim. Tek ayakla giderim.' diyen Reşat ve arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Reşat'ın Survivor'a devam edip edemeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak.