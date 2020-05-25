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25.05.2020 - 21:31 |

Survivor Sadık Ardahan Uzkanbaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Sadık Ardahan Uzkanbaş biyografisi

Survivor 2020 Gönüllüler takımı kadrosunda yer alan Sadık Ardahan Uzkanbaş kimdir sorusu Survivor yarışmasını takip eden izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devanm ediyor. Survivor 2020'nin iddialı isimleri arasında yer alan Sadık Ardahan Uzkanbaş hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Peki Survivor Sadık Ardahan Uzkanbaş kimdir?

Survivor Sadık Ardahan Uzkanbaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Sadık Ardahan Uzkanbaş biyografisi
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Survivor Gönüllüler takımı kadrosunda yer alan ve parkurlarda son dönemde yükselen grafiği ile dikkat çeken Sadık Ardahan Uzkanbaş hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte Survivor Sadık Ardahan Uzkanbaş hakkında merak edilenler...

SURVİVOR SADIK ARDAHAN UZKANBAŞ KİMDİR?

1987 yılında Adana'da doğan ve hala Adana'da yaşayan Sadık, 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı, zaman bulduğu o arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti ve askerden geldikten kısa bir dönem sonra ilk yurtdışı tecrübesini yaşadı.

Önce Dubai'ye gidip 2 yıl orada kaldı, sonrasında Türkiye'ye dönüşüyle birlikte spora tekrar zaman ayıran Uzkanbaş, Kazakistan'a geçti ve orada da 6 ay bulundu.

Sadık Ardahan Uzkanbaş kendisini şöyle tanımlıyor:

"Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip, yeni yerler görmek istiyorum. Ve şu an hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da bulunduğum için kendimi oldukça şanslı hissediyorum, hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum.

Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, ben de arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum."

 

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