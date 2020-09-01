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01.09.2020 - 10:24 |

Survivor şampiyonu Cemal Can stüdyoya girdi

Geçtiğimiz günlerde Samsun Demir ve Mustafa Ceceli ile bir araya gelen Cemal Can Canseven, albüm çıkartacağını duyurmuştu. Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Cansever yeni şarkısı için stüdyo çalışmalarına başladı.

Survivor şampiyonu Cemal Can stüdyoya girdi
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Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu. Çocukluğundan beri en büyük hayalinin Survivor’a katılmak olduğunu belirten Cemal Can, yarışmadan sonra hayatında büyük değişiklik yaşadığını söylemişti. Yakın arkadaşı sosyal medya fenomeni Danla Bilic’le hasret gideren Cemal Can, şarkıcı olmak için ilk adımını attı.

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Survivor şampiyonu Cemal Can'dan sürpriz proje

STÜDYOYA GİRDİ

Survivor yarışmasında Acun Ilıcalı ve ekibinin geliştirdiği ‘Ünlülerle Anlat Bakalım’ formatına şarkıcı Mustafa Ceceli katılmıştı. Uzaktan bağlantı ile Survivor’a konuk olan Ceceli, Cemal Can’a sürpriz bir teklifte bulunmuştu. Ünlü prodüktör Samsun Demir’in albüm teklifini ileten Mustafa Ceceli, Cemal Can’ı heyecanlandırmayı başarmıştı.

Cemal Can, geçtiğimiz günlerde Mustafa Ceceli ve Samsun Demir’le bir araya geldi. Müzik kariyeri için eğitim alacağını söyleyen Survivor Cemal Can, ilk albüm çalışması için stüdyoya girdi. Ünlü aranjör Mustafa Ceceli ile ilk şarkısını hazırlayan Cemal Can bu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Survivor şampiyonu Cemal Can stüdyoya girdi

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