Survivor şampiyonu kim oldu, birincinin ödülü ne? Survivor 1.si 2020, birinci ne kadar para kazandı?

Survivor'da şampiyon olan isim dün gerçekleştirilen SMS oylaması sonucunda belirlendi. Son 2'ye kalan Barış ve Cemal Can arasında şampiyonluk yarışı yaşandı. Survivor'ı 3.olarak tamamlayan isim ise Yasin olmuştu. Dün akşam Survivor finalinde yarışmacılar duygularını ifade ettiler. Survivor'da SMS oylamasına göre kazanan ismi Acun Ilıcalı açıkladı. Peki Survivor şampiyonu kim oldu? Barış mı Cemal mi?

SURVIVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Survivor'da şampiyonluk yarışı Barış ve Cemal Can arasında gerçekleşti. Survivor finalinde en çok oyu alarak 5 aylık maratonunun kazanan ismi Acun Ilıcalı açıkladı. 2020 Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven oldu.

SURVIVOR CEMAL CAN KİMDİR?

Survivor Şampiyonu Cemal Can'ın annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

SURVIVOR ŞAMPİYONU ÖDÜLÜ NE OLACAK?

Geçtiğimiz yıl Survivor şampiyonu ödülü 500 bin TL olmuştu. Bu sene Survivor şampiyonun ödülünün 500 bin TL olması bekleniyor.