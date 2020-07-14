Survivor şampiyonu ödülü ne kadar kazandı? - 2020 Survivor birincisi kaç para ödül aldı?

Survivor 2020'de final heyecanı bu akşam yaşanıyor. Milyonlarca vatandaşımızın da merakla takip ettiği yarışmanın şampiyonu bu akşam Cemal Can ve Barış Murat'tan biri olacak. Peki Survivor 2020 şampiyonu ne kadar kazanacak?

SURVIVOR'DA FİNALE KİMLER KALDI?

Survivor'da son 3'e Barış, Cemal Can ve Yasin kalmıştı. SMS oylaması sonucunda Survivor finaline çıkan iki isim Barış ve Cemal Can oldu.

SURVIVOR BİRİNCİSİNİN ÖDÜLÜ NE OLACAK?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da geçtiğimiz yıl birincisinin ödülü 500 bin TL olmuştu. Henüz bul yıl verilecek ödül ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Ancak bu yıl da 500 bin TL ödül verilmesi bekleniyor.