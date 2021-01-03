Survivor Sancakay kimdir? Gönüllüler takımından Sancakay Ilım Morgül kaç yaşında, nereli?

Survivor, TV8 ekranlarında yeni sezonu ile sevenleri karşısına çıkıyor. Acun ılıcalı'nın sunumuyla her yıl heyecanı doruklara çıkarmayı başaran Survivor, 2021 sezonu 9 Ocak'ta yayında olacak. Yarışmaya ise gönüller takımda katılan Sancakay Ilım Morgül kim? Sancakay Ilım Morgül biyografisi haberimizde.

SANCAKAY ILIM MORGÜL KİMDİR?

Sancakay, İzmir ve Rize’de büyüdü. Spor hayatına ritmik jimnastik ile başladı ve lise 3’e kadar İzmir’de okudu. Futbol kariyerine futsal ile başladı, daha sonra yeşil sahaya geçiş yaptı. Lise 4’te Rize’nin Rizespor takımına transfer olup orada liseyi bitirdi ve futbol kariyerine devam etti. Karadeniz Teknik Üniversitesinde Rus dili edebiyatı bölümünü 2 yıl okudu. İngilizce ve Rusça dillerine hakim olan Morgül, konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girip kazandıktan sonra İstanbul’a taşındı ve şuan lisans 4. sınıfta eğitimine devam ediyor.

2 sezon Kadıköy Theatron sahnesinde Edinburg festivalinden gelen Ofsayt oyununda başrol oynadı ve 5 yıldır bir mekanda vokal olarak sahne alıyor. Kendi bestelerini seslendiriyor ve gitar çalıyor.