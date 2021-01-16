Survivor Sancakay kimdir, ne iş yapıyor? Survivor Sancakay Ilım Morgül kaç yaşında?

Survivor bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Survivor'da yarışmacılar birbirleri ile rekabet ediyorlar. Sancakay Ilım Morgül, Survivor 2021 Gönüllüler takımında yarışıyor. Peki Sancakay Ilım Morgül kimdir, kaç yaşında?

SURVİVOR SANCAKAY KİMDİR?

İstanbul’da doğan Survivor Sancakay Ilım Morgül’ün doğum tarihi; 30 Ocak 1997. İzmir ve Rize’de büyüyen Sancakay Ilım Morgül, 28 yaşındadır.

2 yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde, Rus Dili Edebiyatı bölümünü okuyan Survivor Sancakay Ilım Morgül, İngilizce ve Rusça dillerine hakim. Morgül, sonraki dönemlerde ise eğitim hayatını İstanbul’da devam ettirdi. Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girip kazanarak İstanbul’a yerleşen Morgül, halen 4. sınıf öğrencisi.Survivor Sancakay Ilım Morgül, 2 sezon boyunca Kadıköy Theatron sahnesinde Edinburg festivalinden gelen ‘Ofsayt’ oyununda başrol oynadı. Morgül, 5 yıldır da vocal olarak sahne alıyor.