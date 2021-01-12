Survivor Sena kimdir, ne iş yapıyor? Survivor Sena Özdemir kaç yaşında, nereli?

Survivor'da yarış kaldığı yerden devam ediyor. Survivor 2021 geçtiğimiz cumartesi günü ilk bölümüyle ekranlara geldi. Survivor Sena, bu sezonun ilk eleme adayı oldu. Gönüller takımında yarışan Sena Özdemir, beden eğitimi öğretmenliği öğrencisidir. Peki Survivor Sena kimdir, nereli? İşte Sena Özdemir'in hayatı ile ilgili bilgiler...

SURVIVOR SENA KİMDİR?

2001 yılında İzmir'de doğan Sena Özdemir, 19 yaşındadır. Survivor Sena Özdemir’in babası Balıkesirli, annesi ise Bulgaristan göçmenidir.

10 yaşından beri atletizmle uğraşan Survivor Sena Özdemir, Atatürk Spor Lisesinde okudu. Şu anda da İzmir büyükşehir belediyesi spor kulübünün lisanslı sporcusu olan Sena Özdemir, Ege Üniversitesi’nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisidir.