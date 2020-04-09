Survivor Sercan kimdir, evli mi? Sercan Yıldırım kaç yaşında, eski sevgililer kimler?

Rekabetin devam ettiği program Survivor'da birbirinden iddialı isimler yarışıyor. Bu senenin dikkat çeken yarışmacılarından biri ise Ünlüler takımında yarışan Sercan Yıldırım oldu. Survivor'da Sercan'ın Nisa'dan hoşlandığı iddiası ise gündemde konuşuluyor. Peki Survivor Sercan kimdir, evli mi? İşte detaylar...

SURVIVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Survivor'ın iddialı yarışmacılarından olan Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da doğdu. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.

SERCAN YILDIRIM'IN ESKİ SEVGİLİLERİ KİMLER?

Daha önce Helin Avşar ve Tuvana Türkay ile sevgili olduğu gündeme gelen Sercan Yıldırım bekardır.