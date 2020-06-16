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16.06.2020 - 14:44 |

Survivor Sercan kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor Sercan Yıldırım'ın biyografisi...

Uzun yıllardır ekranlara gelen Survivor yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor. Survivor'a Mavi takımda devam eden Sercan Yıldırım eleme potasında yer alıyor. Survivor'a veda edecek isim bu akşam yayınlanacak. İşte Survivor Sercan'ın yaşamı...

Survivor Sercan kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor Sercan Yıldırım'ın biyografisi...
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Survivor'da çeyrek finale yaklaşıldı. Bu akşam yayınlanacak Survivor'ın yeni bölümünde bu haftanın elenen ismi belli olacak. Eleme potasında yer alan isimlerden biri ise Sercan Yıldırım'dır. Survivor'da yarışmacıların biyografileri araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki Survivor Sercan kimdir?

SURVIVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen ve 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşamasıyla birlikte 2011 yılında Galatasaray'a transfer olmuş, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giymiştir.

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    Cadde Yazarları

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