Survivor Sercan kimdir, kaç yaşında? Survivor Sercan Yıldırım evli mi, eski sevgilileri kimlerdir?

Survivor'da yaşamı merak edilen yarışmacılar arasında Sercan Yıldırım yer alıyor. Birçok takımda futbol oynayan Sercan Yıldırım, Survivor'daki performansı ile de adından söz ettiriyor. Survivor Sercan'ın geçtiğimiz günlerde Nisa'da hoşlandığı iddiası gündeme geldi. Peki Survivor Sercan kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

SURVIVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Survivor Ünlüler takımında yarışan Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da doğdu. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşamasıyla birlikte 2011 yılında Galatasaray'a transfer olmuş, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giymiştir.

Bekar olan Sercan Yıldırım, geçtiğimiz yıllarda Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar ve Tuvana Türkay ile olan ilişkileri ile konuşulmuştu.