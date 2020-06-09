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09.06.2020 - 17:44 |

Survivor Sercan kimdir, kaç yaşında? Survivor Sercan Yıldırım hangi takımlarda oynadı?

Survivor tüm hızıyla yarışmacılarla buluşmaya devam ediyor. Survivor'da kırmızı ve mavi takım olarak yarışma devam ediyor. Kırmızı takımın kaptanı ise Sercan Yıldırım oldu.İşte Survivor Sercan'ın biyografisi...

Survivor Sercan kimdir, kaç yaşında? Survivor Sercan Yıldırım hangi takımlarda oynadı?
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Survivor, TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Survivor'a Ünlüler takımında başlayan Sercan Yıldırım yeni takımların oluşturulmasıyla beraber kırmızı takımda yarışmaya devam ediyor. Survivor'ın dikkat çeken yarışmacıları arasında olan Sercan'ın yaşamı araştırılıyor.Peki Survivor Sercan kimdir?

SURVIVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen ve 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşamasıyla birlikte 2011 yılında Galatasaray'a transfer olmuş, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giymiştir.

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    Cadde Yazarları

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