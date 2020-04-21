Survivor Sercan kimdir, kaç yaşında? Survivor Sercan Yıldırım'ın eski sevgilileri kimler, evli mi, nereli?

Survivor Sercan'ın yaşamı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde aşk iddiaları ile gündeme gelen Survivor Sercan Yıldırım, yarışmadaki performansı ile de dikkat çekiyor. Peki Survivor Sercan kimdir, eski sevgililer kimler? İşte detaylar...

SURVIVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Survivor'ın dikkat çeken yarışmacılarından olan Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da doğdu. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşamasıyla birlikte 2011 yılında Galatasaray'a transfer olmuş, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giymiştir.

Bekar olan Sercan Yıldırım, geçtiğimiz yıllarda Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar ve Tuvana Türkay ile olan ilişkileri ile konuşulmuştu.