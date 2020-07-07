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07.07.2020 - 17:37 |

Survivor Sercan kimdir? Survivor Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli?

Survivor'da Berkan, Sercan ve Yasin eleme potasında yer alıyorlar. Bu akşam eleme konseyinde adaya veda eden isim belli olacak. Survivor'ın son dönemine kazandığı oyunlar ile damga vuran Sercan'ın yaşamı merak ediliyor. İşte Survivor Sercan'ın biyografisi...

Survivor Sercan kimdir? Survivor Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli?
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Survivor'da adım adım finale yaklaşılıyor. Survivor'da bu akşam bir isim daha adaya veda edecek. Survivor'da eleme potasında olan Sercan, yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Peki Survivor Sercan Yıldırım kimdir? İşte ayrıntılar...

SURVIVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen ve 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşamasıyla birlikte 2011 yılında Galatasaray'a transfer olmuş, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giymiştir.

 

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    Cadde Yazarları

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