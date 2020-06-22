Survivor Sercan-Nisa olayında neler oldu? Survivor 115.yeni bölüm fragmanı ekranlara damga vurdu

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da dün adaya konseyi gerçekleştirildi. Survivor Sercan, eleme adayı olarak Nisa'nın adını verdi. Nisa'nın "intikam" açıklaması ve sonrasında 115. yeni bölüm fragmanında Nisa ve Sercan konuşması ekranlara damga vurdu. Survivor Sercan ve Nisa konuşmasında neler olduğu araştırılıyor.

Survivor'ın dün yayınlanan bölümde Sercan eleme adayı olarak Nisa'nın ismini söyledi.

Nisa ise konseyde şu cevabı verdi;" İlk fırsatta beni söyleyeceğini biliyordum.Belki de bir intikam diye mi?"

Survivor 115.yeni bölüm fragmanında Sercan ise "Ben birinin peşinden koşuyormuşum havası verildi O zaman her şey dökülsün yani... Bana gelen notları açmadım. Bir sonraki konseyde açmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

SURVIVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen ve 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşamasıyla birlikte 2011 yılında Galatasaray'a transfer olmuş, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giymiştir.

SURVIVOR NİSA KİMDİR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.

6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.