Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, sevgilileri kim? - Survivor Sercan nereli, hangi takımlarda oynadı? Biyografisi...

Survivor 2020'nin sevilen yarışmacılarından Sercan Yıldırım ile ilgili merak edilenleri derledik. Bursa doğumlu yarışmacı, Hülya Avşar’ın kardeşi Helin Avşar, Tuvana Türkay ve Ece Erken'le aşklar yaşadı. İşte Sercan Yıldırım'ın biyografisi...



SERCAN YILDIRIM'İN BİYOGRAFİSİ

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.



SERCAN YILDIRIM ESKİ SEVGİLİLERİ



Survivor'da Nisa Bölükbaşı ile konuşması sonrası Sercan Yıldırım’ın eski ilişkilerini de gündeme geldi. İşte Yıldırım’ın ünlülerle dolu aşk listesi…



Hülya Avşar’ın kardeşi Helin Avşar, 2010 yılında kendisinden 11 yaş küçük, o dönem Bursaspor ve milli takımda top koşturan Sercan Yıldırım ile aşk yaşadı. Yıldırım Avşar’la aşk yaşadığında 19 yaşındaydı.



Sercan Yıldırım, bir dönem oyuncu Tuvana Türkay ile de aşk yaşadı.



Bu sıralarda Beşiktaş eski yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadıklarıyla gündeme gelen Ece Erken de bir dönem Sercan Yıldırım ile birlikte olmuştu.