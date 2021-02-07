Survivor Sergen kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 Sergen Bayar aslen nereli?

Survivor 2021 yarışmacısı Sergen, yarışmaya sonradan yedekler kategorisinde katıldı ve performansıyla ilk oyunlarda dikkatleri çekti. Parkurlardaki hızı ve yarışmalardaki başarısıyla iddialı isimler arasında bulunuyor. Sergen Bayar Instagram hesabı, boyu ve kilosu gibi detaylar da araştırılanlar arasında bulunuyor.

SERGEN BAYAR KİMDİR?

Bayar, 16 Eylül 1998 tarihinde Balıkesir'de dünyaya geldi. Ayvalılı olduğunu sıklıkla dile getiren yarışmacı, 1.80 boyunda ve 76 kilodur. Meslek olarak antrenörlükle ilgilenen Sergen Bayar, daha öncesinde birçok amatör spor dalıyla uğraşmıştır. Enka Spor Kulübü profesyonel sprinter olan Sergen Bayar bu mesleği bırakmıştır. Tenis ve 8 senedir crossfit sporlarıyla uğraşan Sergen Bayar, düzensiz olarak da kite surf, Street workout, artistik jimnastik sporlarına da ilgi göstermiş ve uğraşmıştır. Sergen Bayar iyi derecede yüzme bilmektedir. Survivor’a katılma sebebi hakkında konuşan Sergen Bayar, antrenman yaparken bile birinin onu izlediğini görünce bundan haz duyan bir kişi olduğunu belirtiyor ve bu sebeple hemen şov yapmaya başladığını ve oyunun içinde olmayı sevdiğini açıklıyor. Her zaman oyunun içinde olmak ve oyunun içinde olan en başarılı yarışmacı olmayı istediğini belirten Sergen Bayar, bunu milyonlarca kişi izlerken yapmak istediğini belirtiyor.

SERGEN BAYAR INSTAGRAM ADRESİ NE?

Survivor Sergen Bayar’ın hayatına dair tüm detaylar, Survivor izleyicileri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Instagram'da ‘srgnbayar’ kullanıcı adıyla yer almaktadır. 5242 takipçisi bulunan Sergen, paylaşımlarıyla ve yaptıklarıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.