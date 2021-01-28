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28.01.2021 - 15:04 |

Survivor Sergen kimdir, kaç yaşında? Survivor Sergen Bayar'ın boyu kaç, nereli?

Survivor Sergen, programa yedek yarışmacılar arasında dahil oldu. Sergen Bayar, Survivor'da Ünlüler takımında yarışıyor. Programın dikkat çeken isimleri arasında yer alan Sergen'in yaşamı ise merak konusu oldu. Peki Survivor Sergen kimdir, kaç yaşında?

Survivor Sergen kimdir, kaç yaşında? Survivor Sergen Bayar'ın boyu kaç, nereli?
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Survivor bu akşam yeni bölümü ile TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Survivor'da rekabet kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Survivor Sergen ise yarışmada performansı ile dikkat çeken yarışmacılar arasında bulunuyor. Peki Survivor Sergen kimdir? İşte Survivor Sergen Bayar'ın yaşamı...

SURVIVOR SERGEN KİMDİR?

Survivor Sergen Bayar, 16 Eylül 1998 Balıkesir'de doğdu. Nereli olduğu sorulduğunda Ayvalık olarak belirten başarılı yarışmacı 1.80 boyunda ve 76 kilodur. Meslek olarak antrenörlükle ilgilenen Sergen Bayar, daha öncesinde birçok amatör spor dalıyla uğraşmıştır. Enka Spor Kulübü profesyonel sprinter olan Sergen Bayar bu mesleği bırakmıştır. Tenis ve 8 senedir crossfit sporlarıyla uğraşan Sergen Bayar, düzensiz olarak da kite surf, Street workout, artistik jimnastik sporlarına da ilgi göstermiş ve uğraşmıştır. Sergen Bayar iyi derecede yüzme bilmektedir.

Alişan kuliste kurşun döktürdüŞarkıcı Alişan, sunuculuğunu yaptığı sabah program sonrası kuliste kurşun döktürdü. 'Gözünüz çıksın' diyen Alişan, o anları sosyal medyadan paylaştı.
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Cadde Yazarları

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