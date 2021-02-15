Survivor Sergen kimdir, nereli, kaç yaşında? Sergen Bayar annesi kim, boyu kaç?

Survivor Sergen kim, kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç soruları sıklıkla aratılıyor. Yedek yarışmacı olarak Survivor 2021'e katılan Sergen, annesi ile de adından söz ettiriyor. Balıkesir'de doğan Bayar, Adnan Menderes Üniversitesi'nde eğitim gördü. Survivor Sergen Bayar biyografisi haberimizde.

SURVİVOR SERGEN KİMDİR?

Bayar, 26 Eylül 1998 yılında Balıkesir Ayvalık'ta dünyaya geldi. İstinye Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda sürdürüyor. Kişisel gelişim ve fitness antrenörlüğü yapan Sergen Bayar, aynı zamanda model olarak da çalışmalar yürütüyor.

Sergen Bayar'ın annesi...

Başlıca ilgilendiği alanlar şöyle; tenis, crossfit, kite surf, street workout, artistik cimnastik, free running. Sekiz sene amatör olarak tenis oynayan yarışmacı, Enkaspor lisanslı olarak profesyonel sprinter iken bırakmış. Çok iyi derecede yüzme biliyor.

Sergen Bayar, 18 Ocak Pazartesi günü 2021 Survivor Ünlüler ve Gönüllüler yarışmasına yedeklerden katıldı. Yarışmaya ise ünlüler takımında devam ediyor.

SERGEN BAYAR INSTAGRAM HESABI VAR MI?

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da ‘srgnbayar’ kullanıcı adıyla yer alıyor. 5242 takipçisi bulunan Sergen, paylaşımlarıyla ve yaptıklarıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.