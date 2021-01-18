Survivor Sergen kimdir? Sergen Bayar kaç yaşında, nereli?

Sergen Bayar, Surivivor 2021 ünlüler takımında son oyunlarda dikkat çeken isim oldu. Acun Ilıcalı da yarışmacının performansına övgüler yağdırdı. Survivor Sergen mesleği merak konusu oldu. Survivor Sergen Bayar kaç yaşında?

SURVİVOR SERGEN KİMDİR?

Bayar, 1998 yılında Balıkesir Ayvalık'ta dünyaya geldi ve eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve spor Yüksekokulu'nda sürdürüyor. Kişisel gelişim ve fitness antrenörlüğü yapan Sergen Bayar, aynı zamanda model olarak da çalışmalar yürütüyor.

Sergen Bayar, 18 Ocak Pazartesi günü 2021 Survivor Ünlüler ve Gönüllüler yarışmasına yedeklerden katıldı. Yarışmaya ise ünlüler takımında devam edecek.