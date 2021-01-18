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18.01.2021 - 22:56 |

Survivor Sergen kimdir? Sergen Bayar kaç yaşında, nereli?

Survivor Sergen Bayar, 2021 Survivor kadrosuna yedeklerden dahil oldu ve yarışmaya ünlüler takımdan devam edecek. Kullanıcılar, Sergen Bayar aslen nereli, ne iş yapıyor sorularına yanıt arıyor. İşte, Survivor sergen biyografisi...

Survivor Sergen kimdir? Sergen Bayar kaç yaşında, nereli?
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Sergen Bayar, Surivivor 2021 ünlüler takımında son oyunlarda dikkat çeken isim oldu. Acun Ilıcalı da yarışmacının performansına övgüler yağdırdı. Survivor Sergen mesleği merak konusu oldu. Survivor Sergen Bayar kaç yaşında

SURVİVOR SERGEN KİMDİR?

Bayar, 1998 yılında Balıkesir Ayvalık'ta dünyaya geldi ve eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve spor Yüksekokulu'nda sürdürüyor. Kişisel gelişim ve fitness antrenörlüğü yapan Sergen Bayar, aynı zamanda model olarak da çalışmalar yürütüyor. 

Survivor Sergen kimdir Sergen Bayar kaç yaşında, nereli

Sergen Bayar, 18 Ocak Pazartesi günü 2021 Survivor Ünlüler ve Gönüllüler yarışmasına yedeklerden katıldı. Yarışmaya ise ünlüler takımında devam edecek.

Magazin Haberleri Bülteni (18 Oak 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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