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HaberlerMagazin Haberleri Survivor SMS sıralaması! SMS oylamasında kim kaçıncı sırada? Ersin, Aşkım yerine Sercan'ın ismini verseydi Sercan mı adaya veda edecekti?
06.05.2020 - 17:06 |

Survivor SMS sıralaması! SMS oylamasında kim kaçıncı sırada? Ersin, Aşkım yerine Sercan'ın ismini verseydi Sercan mı adaya veda edecekti?

Survivor'da dün akşam ekrana gelen son bölümde SMS oylaması yapıldı. SMS oylamasının açıklanmasının ardından Mert en fazla SMS alan isim olduğu için elenme potasında kurtuldu. Elenme potasından kurtulmasının ardından Mert, Yunus Emre'nin, Ersin, Aşkım'ın Aycan ise Elif'in ismini verdi. Peki Survivor'da en fazla SMS'i hangi isim aldı. İşte Survivor 12. hafta SMS sıralaması

Survivor SMS sıralaması! SMS oylamasında kim kaçıncı sırada? Ersin, Aşkım yerine Sercan'ın ismini verseydi Sercan mı adaya veda edecekti?
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Survivor'da sona yaklaştıkça heyecan dozuda giderek yükselmeye devam ediyor. Dün akşam gerçekleştirilen elemede Mert ve Berkan eleme adayları olmuştu. Mert'in SMS sıralamasında en birinci olması nedeniyle Mert eleme adayı olmaktan kurtulurken Yunus Emre'nin adını verdi. SMS'te en fazla oy olan ikinci isim ise Ersin oldu. Ersin ise Aşkım'ın adını verdi. Son olarak Aycan Yanaç ise Elif'in adını verdi. Peki Survivor SMS sıralaması nasıl şekillendi? İşte 12. hafta SMS sıralaması...

SURVİVOR ÜNLÜLÜLER TAKIMI 12. HAFTA SMS SIRALAMASI

1. Mert Öcal

2. Ersin Korkut

3. Aycan Yanaç

4. Yunus Emre Özden

5. Elif Yıldırım Gönen

6. Aşkım Burçe Tunay

7. Sercan Yıldırım

Survivor'da dün akşam Ersin Korkut, Aşkım Burçe Tunay yerine Sercan Yıldırım'ın ismini verseydi adaya veda eden isim Sercan Yıldırım olacaktı.

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI SMS SIRALAMASI

1. Barış Murat Yağcı

2. Sadık Ardahan Uzkanbaş

3. Berkan Karabulut

4. Nisa Bölükbaşı

5. Yasin Obuz

6. Cemal Can Canseven

7. Evrim Keklik

 

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