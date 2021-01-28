Survivor Steven kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 Steven Salam nereli, mesleği nedir?

Survivor gönüllüler takımında performansıyla büyük başarı yakalayan Steven Salam biyografisi, hayatı haberimizde. Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun olan Salam, Survivor'ın öne çıkan isimlerinden biridir. Survivor 2021 yarışmacısı Steven Salam kim, aslen nereli?

SURVİVOR STEVEN SALAM KİMDİR?

Survivor Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 2011’de Türkiye’ye geldi. Lise ve üniversiteyi Türkiye’de tamamladı. Steven Salam, 2019’da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu. Türkiye'de futbolda oynayan Steven Salam, Süper Amatör Lig ekiplerinden İzmir Karayollarıspor 'da forma giydi. 'Wakanda Forever' sloganı ile dikkat çeken Steven Salam, Survivıor'a neden katıldığını açıkladı

SURVIVOR’A NEDEN KATILDI?

Steven salam Survivor’a katılmasındaki ilk nedenin Survivor’ı çok sevmesinin olduğunu belirtiyor. Steven Salam’ın ikinci nedeni ise oldukça ilgi çekici. Dünyaya geldiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki günlük hayatın Survivor yarışması ile benzediğini belirten Salam ada şartlarına kolaylıkla uyum sağlayabileceğini söylüyor.

Survivor’da kendisini kanıtlayacağından emin olduğunu belirten Salam hız kuvvet ve çabukluk konularında kendisine güvendiğini belirtiyor. Survivor’da yarışmanın en büyük hayali olduğunu dile getiren Salam yarışmaya 4 yıldır aralıksız başvurduğunu da eklemeden edemiyor. “İnandığınız zaman başaramayacağınız bir şey yoktur” diyen Salam “İnşallah inandığım o şeye ulaşacağım” diyerek şampiyonluk yolundaki iddiasını da ortaya koyuyor…

STEVEN SALAM SOSYAL MEDYA HESABI VAR MI?

Survivor izleyicileri, 2021 Survivor yarışmacısı Steven Salam’ın sosyal medyasının olup olmadığını da aratıyor. Survivor’da şampiyon olmak istediğini dile getiren Survivor Steven’ın Instagram kullanıcı adı ‘steven_salam’dır. Başka bir kullanıcı adı olmadığını belirten Salam, Instagram’daki renkli kişiliğiyle de dikkat çekiyor.