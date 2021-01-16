Survivor Steven kimdir, nereli? Survivor Steven Salam kaç yaşında?

Survivor yeni bölümleri ile TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kıyasıya rekabeti ekranlara geliyor. Steven Salam, Survivor 2021 Gönüller takımında yarışıyor. Peki Survivor Steven kimdir?

SURVİVOR STEVEN KİMDİR?

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde dünyaya gelen Salam 2011 yılında Türkiye’ye geldi. Lise ve üniversite öğrenimini Türkiye’de tamamlayan Salam geçtiğimiz sene Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden mezun oldu. Spor bilimleri fakültesinde futbol antrenörlüğü okuyan Salam amatör olarak futbol da oynadı. Geçen sezon şampiyon olarak 1. Amatör Lig’den Süper Amatör Lig’e yükselen İzmir Karayollarıspor’da futbol oynayan Salam Survivor’da da şampiyonluk istediğini söylüyor.